Belçika yüzlerce Afgan'ın sığınma talebini reddetti - Son Dakika
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Belçika yüzlerce Afgan'ın sığınma talebini reddetti

26.04.2022 20:22
Belçika yüzlerce Afgan'ın sığınma talebini reddetti

Belçika, güvenlik durumunun daha iyi olması gerekçesiyle yüzlerce Afgan'ın sığınma talebini geri çevirdi.

Belçika, güvenlik durumunun daha iyi olması gerekçesiyle yüzlerce Afgan'ın sığınma talebini geri çevirdi.

Belçika'nın kamu televizyonu VRT'nin haberine göre, Belçika Mülteciler Genel Komiserliği, mart ayında 2 bin 240 kişiyi ilgilendiren 1925 sığınma başvurusunu değerlendirdi. Negatif yanıt alanların yaklaşık üçte birinin Afganistan vatandaşı olduğu belirlendi.

Komiserlik Yetkilisi Dirk Van Den Bulck, VRT'ye yaptığı açıklamada, son aylarda Afganistan'daki güvenlik durumunu incelediklerini ve rastgele ya da keyfi şiddetin ortadan kalktığını değerlendirdiklerini aktardı.

2021'den itibaren Belçika, sığınmacıların kabulüyle ilgili sorunlar yaşıyor

Ağustos 2021'de Belçika; Almanya, Hollanda ve Fransa'yı takip ederek Afganistan'a zorunlu göç kararını yürürlükten kaldırmıştı.

Bu süreçten sonra yalnızca insan hakları aktivistleri, gazeteciler, önceki Afgan hükümetinde görev yapanlar, Batı ile bağlantılı olanlar ve cinsel azınlıklar gibi doğrudan tehdit veya işkence riski altındaki kişilerin talepleri işleme konuldu. Martta ise geri kalan başvurular değerlendirmeye alındı.

Ekim 2021'den itibaren Belçika, sığınmacıların kabulüyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.

Kabul merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturan göçmenlerin geceyi sokakta geçirdiği görüntüler, sık sık basına yansıdı. Sivil toplum kuruluşlarınca çözüme ilişkin yerel kaynakları kullanmak konusunda isteksizlikle eleştirilen hükümet, Avrupa Birliği'nden (AB) destek talep etti. AB, Belçika'nın ek konteyner ve personel talebini yerine getirdiği sırada Ukrayna'daki savaş nedeniyle söz konusu yardım, Ukraynalılar için kullanıldı.

Diğer AB ülkeleri gibi göçmenlerin başvurularını bireysel olarak değerlendiren Belçika, Ukraynalılara özel çözümler sunuyor. Ukraynalılar, belediyelerce kendilerine gösterilen barınaklara gönderiliyor. Gün içerisinde sığınma başvuruları için kendilerine sıra gelmeyenlere de mutlaka kalacak yer gösteriliyor.

Kayıtlarını yaptıran kişiler oturum izni alıyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanıyor, çalışma izni sayesinde iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara ayrıca sosyal refah, barınma ve geçim yardımları gibi imkanlar sağlanıyor.

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Avrupa Birliği, Belçika, Fransa, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika yüzlerce Afgan'ın sığınma talebini reddetti - Son Dakika


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