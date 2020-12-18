Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı - Son Dakika
BBC

Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

18.12.2020 04:27
Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı, System.String[]

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva de Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşmaya göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, Moderna'nın üreteceği Covid-19 aşısı olacak.

De Blekeer, muhalefete mensup bir milletvekilinin, hükümetin, koronavirüs aşılarının maliyetini nasıl karşılayacağına ilişkin soru ve eleştirileri üzerine, Twitter hesabından ayrıntılı bir tablo yayınladı.

Tabloda, Belçika'nın almayı planladalığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı. de Blekeer'e göre, Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyecek.

Belçikalı bakan, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu farkedip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi. Ancak Kamu yayıncısı VRT muhabirinin de aralarında bulunduğu bazı Twitter kullanıcıları, mesajın görüntüsünü alarak, kamuoyu ile paylaştı.

Ev de Bleeker'in yayınladığı tabloya göre, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma gereği, birlik üyesi tüm ülkeler için geçerli olan koronavirüs aşısı fiyatları önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

En ucuz ürün, doz başına 1,78 euro ödenen AstaZenaca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşı. AstraZeneca, aşının dünyadaki bütün insanlara ulaşabilmesi için fiyatını düşük tuttuğunu açıklamıştı.

Sanofi - GSK'nın koronavirüs aşısı, listede en ucuz ikinci aşı. Avrupa ülkeleri bu ürüne doz başına 7,56 euro ödeyecek.

Janssen & Janssen (J&J) tarafından üretilen aşının doz fiyatı ise, 8,50 euro olarak belirlendi. Bunu doz başına 10 euro ile Curevac aşısı izliyor.

Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer'in ortaklaşa geliştirdiği aşının, Avrupa ülkeleri için belirlenen doz başına fiyatı 12 euro.

İngiltere ve ABD tarafından kullanımına izin verilen Pfizer-BioNTech aşısının, önümüzdeki hafta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından da onaylanması bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 Aralık'tan itibaren Avrupa ülkelerinin koronavirüs aşısını uygulamaya başlayacağını belirtti.

Listedeki en pahalı aşı ise, Moderna tarafından geliştirilen ve EMA'ya koşullu pazarlama izni başvurusu yapılan ürün. Avrupa ülkeleri, Moderna aşısına, doz başına 18 euro ödeyecek.

Şu an EMA tarafından incelenen Moderna aşısına da, en geç 12 Ocak'a kadar Avrupa'da koşullu pazarlama izni verilmesi bekleniyor.

Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Twitter, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır         
23:17
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı         
22:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi         
22:04
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor         
20:03
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 04:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei