Son Dakika Haberleri: Belçikalı Belediye Meclisi Üyesi 10 Bin Euroya Vize Satmış

Belçikalı Belediye Meclisi Üyesi 10 Bin Euroya Vize Satmış

5 dakika önce

Belçika'da Belediye Meclisi Üyesi Melikan Kucam'ın göçmenlere 350 euroluk vizeleri 10 bin euroya sattığı ortaya çıktı.

Belçikalı Belediye Meclisi Üyesi 10 Bin Euroya Vize Satmış, System.String[]
Belçika'da Belediye Meclisi Üyesi Melikan Kucam'ın göçmenlere 350 euroluk vizeleri 10 bin euroya sattığı ortaya çıktı. Kucam, insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan tutuklandı.

Belçika'nın Mechelen kenti Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam'ın Irak ve Suriyeli Hıristiyanların Belçika'ya gelebilmeleri için gerekli vizeyi hazırlama karşılığında 10 bin euro para aldığı ortaya çıktı. Çok sayıda Süryani'nin yaşadığı Mechelen kentinde N-VA (Yeni Flaman İttifakı) üyesi Kucam, bugün Anvers savcısının talimatıyla tutuklandı.

Anvers Savcılığı, Kucam'ın insan kaçakçılığı, suç örgütü, pasif rüşvet ve haraç şüphesiyle tutuklandığını ve birkaç aydır Kucam hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Savcılık, Kucam'ın 350 euro bedelindeki "insani vizeleri" kendisi gibi Süryani ve Hıristiyan göçmenlere 2 bin ila 10 bin euro karşılığında verdiğinin tespit edildiğini bildirdi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

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