Son Dakika Haberleri: Belçikalı Çevre Bakanı'ndan İklim Protestoları İçin "Komplo" İddiası

Belçikalı Çevre Bakanı'ndan İklim Protestoları İçin "Komplo" İddiası

1 saat önce

Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege'in, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesi tepkilere neden oldu.

Belçikalı Çevre Bakanı'ndan İklim Protestoları İçin
Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege'in, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesi tepkilere neden oldu.

Schauvliege, katıldığı bir radyo programında, istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "(Çevreci) Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke genelinde çevrecilerin ve diğer partilerin tepkisine yol açan açıklamaların ardından Schauvliege, bazı siyasiler tarafından da istifaya davet edildi.

Schauvliege, bunun üzerine geri adım atarak, istihbarattan böylesi bir bilgi almadığını ve özür dilediğini belirten açıklama yaptı.

Belçika'da iki aydır devam eden çevre protestolarında eylemciler, "hükümetin iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmesini" talep ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Belçika, Güncel
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