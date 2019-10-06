Belçikalı futbolcudan Türkiye için transfer itirafı!

Spor Arena Dış Haberler | Yaz transfer döneminde Belçika ekibi Antwerp'in bedelsiz bir şekilde Burnley'den kadrosuna kattığı Steven Defour, transfer itiraflarında bulundu.



Belçika'da Het Belang van Limburg'a konuşan Defour, "Para için transfer yapmadım. Türkiye'den beni isteyen 3-4 takım vardı. Ancak onlar bana Türkiye'de sabır gösterebilecekler miydi? Sonuçta sakatlıktan yeni çıkmış bir futbolcuyum. Benim durumumu anlayışla karşılamazlardı. Antwerp benimle çok ilgilendi, ben de kararımı verdim." sözlerini kullandı.



Kariyerinde 52 kez Belçika milli takımı forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 9 maça çıkabilmişti.