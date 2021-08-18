Belçikalı golcü oyuncu Batshuayi, Beşiktaş'a transferinden dolayı çok mutlu

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Batshuayi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a transfer olduğum için çok mutluyum. Benim için harika bir fırsat. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlara, bana yaptıkları çılgın karşılama için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda statta görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadroya dahil edilen 27 yaşındaki santrfor için sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Videoda "Batsman" lakaplı oyuncunun "Batman" kıyafetiyle Vodafone Park'a geldiği ve sahaya çıktığı görüntülere yer verildi.