Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı - Son Dakika
BBC

Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı

02.01.2021 21:37
Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı, System.String[]

Belçika'da ana muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'in (Antwerpen) Belediye Başkanı Bart De Wever, arkasındaki aynayı farketmeyince, yeni yılın ilk canlı yayınına iç çamaşırıyla katıldı.

Belçika'da ana muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'in (Antwerpen) Belediye Başkanı Bart de Wever, arkasındaki aynayı farketmeyince, yeni yılın ilk canlı yayınına iç çamaşırıyla katıldı.

Flaman milliyetçisi politikacı, "Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı" dedi.

De Wever, Cumartesi günü kamu yayıncısı Radyo 2'nin, aynı zamanda internet üzerinde görüntülü olarak yayınlanan programına konuk oldu.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evinden çalışan Anvers Belediye Başkanı, üzerinde spor bir gömlek ve altında iç çamaşırıyla yatak odasındaki bilgisayarın karşısına geçti.

Ancak arkasındaki aynayı farketmeyen Bart de Wever'in çıplak bacakları ve toplanmamış yatağı ekrana yansıdı.

Radyo suncusu Kim Debrie'nin, "Sayın de Wever, gömleğimiz çok şık ama biraz dikkatim dağıldı, siz iç çamaşırıyla mı oturuyorsunuz?" demesi üzerine şaşıran N - VA lideri, "Bunu nereden anladınız?" diye sordu.

Daha sonra arkasındaki aynayı farkeden Belçikalı politikacı, "Kahretsin, aynayı hesaba katmadım. Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı. Bunu uzun süre unutmayacağım" diye konuştu. de Wever, izleyicilerden özür diledi.

De Wever, Belçika'nın en büyük partisi olan N - VA'nın 2004'ten bu yana lideri. Belçika'da 2019 sonbaharına kadar hükümet ortağı olan N - VA, senato, federal meclis ve Flaman Parlamentosu'nda en fazla sandalyeye sahip parti.

De Wever liderliğindeki parti, Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinden ayrılarak, bağımsız bir Flaman Cumhuriyeti kurulmasını savunuyor.

Yeni Yıl, Belçika, Anvers, Flaman, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Son Dakika: Galatasaray, evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı 10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Vatandaş sordu, Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın yanıtladı: Aşı beni ne kadar korur, sıram ne zaman gelir? Vatandaş sordu, Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın yanıtladı: Aşı beni ne kadar korur, sıram ne zaman gelir?         
21:03
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi         
17:47
2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu         
16:41
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 21:49:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei