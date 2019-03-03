Son Dakika Haberleri: Belçikalı Sarı Yelekliler Fransız Polisiyle Çatıştı

Belçikalı Sarı Yelekliler Fransız Polisiyle Çatıştı

1 saat önce

Belçikalı Sarı Yelekliler, Fransa'nın Lille kentine giderek, gösterilere destek verdi.

Belçikalı Sarı Yelekliler Fransız Polisiyle Çatıştı, System.String[]
Belçikalı Sarı Yelekliler, Fransa'nın Lille kentine giderek, gösterilere destek verdi. Protestolarda Sarı Yelekliler polisle çatıştı.

Bir grup Sarı Yelekli Fransız, geçtiğimiz hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Sarı Yelekliler eylemine katılmıştı. Belçikalı Sarı Yelekliler, bu hafta Fransa'nın Lille şehrine giderek, gösterilere destek verdi. Gösterilere, Belçika'nın Brüksel, Tournai ve Namur gibi birçok şehirlerden göstericinin katıldığı öğrenildi. Gösterilerde tansiyonun artmasıyla Belçikalı Sarı Yelekliler, Fransız polisiyle çatıştı. Çıkan arbedede, bir polisin kelepçeli göstericiye çelme taktığı diğer polislerin de göstericiyi tekmelediği gözlendi.

Fransa'daki gösterilerde Belçika bayrağının da açılması dikkat çekerken, polis tutuklamalar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Polis, Lille kentindeki sarı yeleklilerin eylemine, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını açıkladı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Polis, Belçika, Brüksel, Fransa, 3. Sayfa
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