Son Dakika Haberleri: Belçikalı seçmenler AP ve yerel seçimler için sandık başında

Belçikalı seçmenler AP ve yerel seçimler için sandık başında

4 saat önce

Belçika'da halk, Avrupa Parlamentosu, federal ve bölgesel parlamentodaki vekilleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Belçikalı seçmenler AP ve yerel seçimler için sandık başında, System.String[]
Belçika'da halk, Avrupa Parlamentosu, federal ve bölgesel parlamentodaki vekilleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Belçika'da halk, Avrupa Parlamentosu (AP), Federal Parlamento ve bölgesel parlamento vekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin TSİ 09.00'da başladığı ülkede halk, 21 AP milletvekili ile Federal Meclise 150 milletvekili, Brüksel Bölgesel Parlamentosuna 89 temsilci, Valon Bölgesel Parlamentosuna 75 temsilci, Flaman Bölgesel Parlamentosuna 121 temsilci seçecek.

2010 yılında düzenlenen seçimlerde 541 gün boyunca hükümet kuramadığı için dünya rekorunu elinde bulunduran ve yaklaşık 8 milyon seçmenin bulunduğu Belçika'da 8 bin aday, federal ve bölgesel parlamento için yarışıyor. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:49 Kaynak: İHA
Avrupa, Belçika, Politika
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