Belçikalı şirketten tüm çalışanlarına 'sınırsız ücretli izin' uygulaması - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Belçikalı şirketten tüm çalışanlarına 'sınırsız ücretli izin' uygulaması - Son Dakika Dünya

Belçikalı şirketten tüm çalışanlarına 'sınırsız ücretli izin' uygulaması

6 saat önce

Yapay zekaya dayalı çeviri yazılımları üreten Belçika merkezli Jonckers adlı şirket, çalışanları için izin sınırını kaldırdı.

Belçikalı şirketten tüm çalışanlarına 'sınırsız ücretli izin' uygulaması, System.String[]

Yapay zekaya dayalı çeviri yazılımları üreten Belçika merkezli Jonckers adlı  şirket, çalışanları için izin sınırını kaldırdı.

Şirketin, 10 ayrı ülkede bulunan 172 çalışanı, istedikleri kadar ücretli izin alabilecek.

Jonckers, bu uygulama ile rekabetin yüksek olduğu sektörde yetenekli personeli elinde tutmayı amaçlıyor.

Belçika'da yayımlanan La libre gazetesinin haberine göre, Jonckers adlı şirket, ilk olarak Çek Cumhuriyeti'ndeki şubesinde yeni yıl ile birlikte sınırsız tatil uygulamasına başladı.

Şirketin CEO'su Geo Janssens, Haziran ayına kadar 10 ayrı ülkedeki tüm şubelerinde bu uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi. Bu sayede, 172 şirket çalışanı, istedikleri kadar ücretli izin alabilecekler.

Şirkete göre, bu uygulamanın amacı işyerindeki refahı iyileştirmek, uzun süreli devamsızlıkları gidermek ve aynı zamanda iş gücü piyasasında bulunması zor olan çalışanları kendisine çekmek.

Jonckers'in  CEO'su Janssen, bazen yılda 400 bin avroya bile çalışan bulmakta zorlandıklarını belirterek, sınırsız tatil sistemi ile iş ortamını cazip kılmak istediklerini söylüyor.

Belçikalı yetkili, sundukları insani faydalar sayesinde, istedikleri personeli daha kolay bulabileceklerini düşünüyor.

Netflix de uyguluyor

Sınırsız ücretli izin fikri 2014 yılında Netflix tarafından gündeme getirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştı.

Belçika'nın Anvers kentindeki Marbles adlı iletişim ajansının 15 çalışanı da, 2016 yılından beri sınırısız izin günü olanağına sahip.

Marbles'ten Tim Berghmans, bu uygulama ile çalışanların artık tatil için günleri saymaktan kurtulduğunu, hasta çocuğu için evde kalması gerektiğinde ya da okul kapısında beklemek durumunda kaldığında gereksiz stres yaşamadığını söylüyor.

Belçikalı şirket yönetimine göre, sınırsız ücretli izin günü, çalışanların "zihinsel olarak dinlenmesine" yol açıyor. Bu da,  da iş yerindeki verimi ve çalışanların motivasyonunu artırıyor.

Çek Cumhuriyeti, Belçika, CEO, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:40 
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