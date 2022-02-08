Belçikalı STK'lar devletin sığınmacı krizini halen çözemediğini bildirdi - Son Dakika

Belçikalı 10 sivil toplum kuruluşu (STK), devletin yetkili makamlarını sığınmacı krizi nedeniyle kınayarak, cezai yaptırım içeren mahkeme kararına rağmen politikalarında değişikliğe gitmediklerini bildirdi.

Belçika'da mahkeme 19 Ocak'ta, söz konusu STK'ların başvurusu üzerine devleti ve sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'i kınayarak, "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü" için 5 bin avro ceza ödemelerine hükmetmişti.

Ancak STK'lar bugün yayımladıkları ortak bildiride, cezai yaptırıma rağmen devletin uygulamalarında değişikliğe gitmediğini vurguladı.

Devletin kınandığı bildiride "Brüksel Asliye Hukuk Mahkemesine cezaları artırması için yeniden başvurmak dışında çaremiz kalmadı." ifadesine yer verildi.

Yetkili makamların mahkeme kararına tepkisiz kaldığına işaret edilen bildiride şunlar kaydedildi:

"24 Ocak'tan bu yana Fedasil, onlarca sığınmacıyı yeniden sokaklara göndererek onların kabul haklarını ihlal etti. İnsani açıdan acil durumdayız ve hükümet tüm görevlerinde başarısız oluyor."

2021'in son aylarında Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde uzun kuyruklar oluşmuş, refakatsiz çocukların varlığı da dikkati çekmişti. Göçmenlerin sokakta çadırlarda kalmaları, belediye çalışanlarının ise bunları sökmeleri gündemi meşgul etmişti.

Kasım 2021'de sivil toplum örgütleri, konuyu mahkemeye taşımıştı.