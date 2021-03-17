Belçikalı tarihçi Reybrouck'a göre, Endonezya'nın bağımsızlık ilanı, sömürge ülkelerine "işaret fişeği" oldu - Son Dakika

Belçikalı tarihçi Reybrouck'a göre, Endonezya'nın bağımsızlık ilanı, sömürge ülkelerine "işaret fişeği" oldu

17.03.2021 16:59
Belçikalı tarihçi Reybrouck'a göre, Endonezya'nın bağımsızlık ilanı, sömürge ülkelerine

Belçikalı tarihçi David van Reybrouck, Endonezya'nın bağımsızlığını ilan etmesinin, sömürge ülkelerine "işaret fişeği" olduğunu belirtti.

Belçikalı tarihçi David van Reybrouck, Endonezya'nın bağımsızlığını ilan etmesinin, sömürge ülkelerine "işaret fişeği" olduğunu belirtti.

Uluslararası Kriz Grubuna konuşan Reybrouck, sömürgeciliği konu edinen kitabı "Revolusi"de ele aldığı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reybrouck, Endonezya'nın sömürge ülkeleri arasında bağımsızlığını ilan eden ilki olduğunu vurgulayarak, "Bu, diğer sömürge ülkeleri açısından işaret fişeği oldu." yorumunu yaptı.

Yaklaşık 267 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sadece iki gün sonra bağımsızlık mücadelesine giriştiğine işaret eden Reybrouck, Endonezya'nın girişiminin bölgesel ve küresel çapta domino etkisi yarattığını ve çok sayıda uluslararası gelişmeye öncülük ettiğini söyledi.

Reybrouck, "Endonezya'nın bağımsızlık ilanının yaptığı domino etkisi, ülke tarihini, dünya tarihinde önemli bir noktaya taşıdı." dedi.

Hollanda'nın idaresi altında uzun yıllar sömürge ülkesi olarak kalan Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesine ilk başlayan ülke olmasına karşın Hindistan ve Pakistan 1947'de, Endonezya da 1949'da bağımsızlığını kazanmıştı.

"Bandung Konferansı, uluslararası birçok oluşuma öncülük etti"

Reybrouck, Endonezya'nın 1955'te düzenlemesine öncülük ettiği Bandung Konferansı'nın Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası birçok oluşuma öncülük ettiğini, BM'nin dönüşümüne katkı sağladığını kaydetti.

Konuşmasında, 24 yıl boyunca Hollanda sömürgesi olan Endonezya'nın ev sahipliğinde toplanan Bandung Konferansı'nın önemine dikkati çeken Reybrouck, bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık 10 sene sonra Endonezya'nın ev sahipliğinde Cava Adası'nın Bandung şehrinde toplanan konferansı, "Batı olmadan düzenlenen ilk dünya konferansı" sözleriyle nitelendirdi.

Reybrouck, dünya genelinde çok sayıda uluslararası oluşumu etkilediğini dile getirdiği konferansta, dünyadaki tüm ülkelerin yarısından fazlasının temsil edildiğini hatırlattı.

Belçikalı tarihçi, Bandung Konferansı'nın BM, Arap dünyası ve Afrika'nın dönüşümünde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, Asya ve Afrika ülkelerinin bir araya gelmesinin Avrupalı liderleri endişeye sevk ettiğini, dolayısıyla AB'nin kurulmasına vesile olduğunu söyledi.

Malcolm X ve Martin Lutter King gibi isimlerin de konuşmalarında Bandung Konferansı'na atıfta bulunduklarını aktaran Reybrouck, konferansın Amerikan Sivil Haklar Hareketi ve ABD'deki Montgomery Otobüs Eylemi gibi ırkçılık karşıtı hareketlere de ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Bandung Konferansı

Endonezya'nın Bandung şehrinde 18-24 Nisan 1955'te yapılan Bandung Konferansı, Bağlantısızlar Hareketinin temeli olarak görülüyor.

Bandung Konferansı'nda bir araya gelen ülkeler, bir yandan Batılı ülkelerin Asya ve Afrika'da tek söz sahibi olmalarına meydan okurken bir yandan da ABD ve SSCB'nin yarattığı iki kutuplu yapıya karşı "Biz de varız" demişti.

Endonezya bağımsızlık hareketinin lideri ve ilk Devlet Başkanı Ahmet Sukarno'nun inisiyatifiyle başlatılan konferansa, dönemin Hindistan Başbakanı Jawaharlal Nehru, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, Çin Başbakanı Chou En-lai ve Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu katılmıştı.

Katılımcı sayısı 100'den fazla ülkeye ulaşan Bağlantısızlar Hareketi, nükleer silahları ile gövde gösterisi yapan süper güçlere ve Avrupa'ya karşı bir meydan okuma olarak değerlendirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağımsızlık, Endonezya, Bandung, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçikalı tarihçi Reybrouck'a göre, Endonezya'nın bağımsızlık ilanı, sömürge ülkelerine 'işaret fişeği' oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi
Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli         
17:49
Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok         
17:42
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu         
16:57
Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu         
16:51
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 60'a yakın eve sıçradı Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 60'a yakın eve sıçradı         
15:52
Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum         
15:39
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 18:04:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçikalı tarihçi Reybrouck'a göre, Endonezya'nın bağımsızlık ilanı, sömürge ülkelerine "işaret fişeği" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei