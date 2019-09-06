Son Dakika Haberleri: Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular

1 saat önce

Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular Tur teknesiyle gezintiye çıkan Belçikalı turist canından olduMUĞLA - Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek deniz ortasında fenalaşarak öldü.

Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular

Tur teknesiyle gezintiye çıkan Belçikalı turist canından oldu

MUĞLA - Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek deniz ortasında fenalaşarak öldü. Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu.

Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı Eddy Henri Avandecaetsbeek Poyraz koyun'da yüzerken fenalaştı. Deniz ortasında hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden yerli ve yabancı turistler Avandecaetsbeek'i karaya çekti. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan turistler daha sonra sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Deniz ambulansıyla koyundan alınan Avandecaetsbeek Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avandecaetsbeek kurtarılamadı. Avandecaetsbeek kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Avandecaetsbeek cenazesi Muğla Adli tıp kurumuna gönderildi.

Bodrum, turist, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir şahıs, boşanma davasının sürdüğü eşini öldürdü, eşinin birlikte yaşadığı erkeği ise yaraladı
Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı Tartıştığı kocasını keserle öldürdü Muhammed Mursi'nin oğlu öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 02:07:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]