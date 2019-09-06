Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular

Tur teknesiyle gezintiye çıkan Belçikalı turist canından oldu

MUĞLA - Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek deniz ortasında fenalaşarak öldü. Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu.

Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı Eddy Henri Avandecaetsbeek Poyraz koyun'da yüzerken fenalaştı. Deniz ortasında hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden yerli ve yabancı turistler Avandecaetsbeek'i karaya çekti. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan turistler daha sonra sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Deniz ambulansıyla koyundan alınan Avandecaetsbeek Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avandecaetsbeek kurtarılamadı. Avandecaetsbeek kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Avandecaetsbeek cenazesi Muğla Adli tıp kurumuna gönderildi.