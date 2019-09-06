Son Dakika Haberleri: Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist denizde yüzerken hayatını kaybetti.

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist denizde yüzerken hayatını kaybetti. Yerli ve yabancı turistler, Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu.


Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı Eddy Henri Avandecaetsbeek, Poyraz Koyun'da yüzerken fenalaştı. Deniz ortasında hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden yerli ve yabancı turistler Avandecaetsbeek'i karaya çekti. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan turistler daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Deniz ambulansıyla alınan Avandecaetsbeek, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avandecaetsbeek kurtarılamadı. Belçikalı turistin kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.


Belçikalı turistin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Bodrum, turist, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular
Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel tacizde bulundu Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 02:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]