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Belçikalı uzmanlara göre Kovid-19 vakalarında tepe noktası geride kaldı - Son Dakika

Belçikalı uzmanlara göre Kovid-19 vakalarında tepe noktası geride kaldı

01.02.2022 19:06
Belçikalı uzmanlara göre Kovid-19 vakalarında tepe noktası geride kaldı

Belçikalı uzmanlar, ülkedeki Kovid-19 vakalarında 2021 sonundan beri süren hızlı artışın durduğunu, Omicron varyantının neden olduğu beşinci dalgada tepe noktasının geride kaldığını bildirdi.

Belçikalı uzmanlar, ülkedeki Kovid-19 vakalarında 2021 sonundan beri süren hızlı artışın durduğunu, Omicron varyantının neden olduğu beşinci dalgada tepe noktasının geride kaldığını bildirdi.

Hükümetin salgın politikalarında danışmanlık yapan virolog Marc Van Ranst, Belçika basınına yaptığı açıklamada, günlük yeni vakalarda artışın kesildiğini söyledi.

Van Ranst, "Beşinci dalgada tepe noktasına birkaç gün önce ulaştık. Günlük yeni vaka sayıları artık yükselmiyor. Hatta bazı bölgelerde düşüş başladı." dedi.

Brüksel Başkent Bölgesi sağlık yetkilisi Inge Neven de başkentte vakaların son birkaç gündür azaldığını belirterek, "Omicron dalgasında en üst noktanın artık geride kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Belçika Ulusal Halkı Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, bu hafta günlük ortalama vaka sayısı 47 bin 800 civarında kaydedildi. Bu sayı geçen haftanın günlük ortalamasıyla aynı seviyede. Salgının başından beri en yüksek sayı ise 24 Ocak'ta 75 bin vaka ile görüldü.

Buna karşın Kovid-19 nedeniyle hükümetin özellikle dikkat ettiği istatistiklerden hastaneye yatırılanların ve yoğun bakıma alınanların sayısı düşük oranda olsa da artmaya devam etti. Bu durum nedeniyle yetkililer halkı dikkatli olmaya, hükümeti ise salgın tedbirlerini gevşetmemeye çağırdı.

Van Ranst, "Vakalardaki artış durdu ama vaka sayılar çok yüksek. Çok dikkatli olmalıyız. Gevşemeler birkaç hafta sonra düşünülmeli." ifadesini kullandı.

Hükümete danışmanlık yapan bir başka bilim insanı Steven Van Gucht da birkaç hafta beklemek gerektiğini söyledi.

Van Gucht, "Sayılar bu şekilde devam ederse şubat ortasında turuncu koda geçmemize yetecek kadar düşmüş olabilir." dedi.

Belçika'da salgın tedbirlerine karar verilirken kullanılan sistemde şu anda kırmızı kod uygulanıyor. Günlük hastaneye yatış sayısı 150'nin üzerine çıktığında ve yoğun bakımda 500'den fazla hasta bulunduğunda kırmızı koda geçiliyor.

Ülkede bu çerçevede şu anda restoran ve kafe gibi işletmeler gece yarısına kadar açık kalabiliyor, müşterilerin Kovid-19 sertifikası göstermesi gerekiyor. Gece kulüplerinin açılmasına ise izin verilmiyor. Kültür merkezleri gibi halka açık yerlere Kovid-19 sertifikası göstermeleri şartıyla en fazla 200 kişi alınıyor.

Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu, mümkün olan işlerde haftada en az 4 gün evden çalışma zorunluluğu, mağazalarda her aileden bir kişinin alışveriş yapabilmesi gibi kurallar da kırmızı kod kapsamında uygulanıyor.

Belçika'da pozitif vakaların neredeyse tamamı Omicron kaynaklı hale gelmişti. Pozitif Kovid-19 vakalarının yüzde 99'una virüsün Omicron varyantının neden olduğu bildirilmişti.

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Omicron, Brüksel, Belçika, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçikalı uzmanlara göre Kovid-19 vakalarında tepe noktası geride kaldı - Son Dakika


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