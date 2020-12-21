Belçikalı virolog: "Virüsün türlerinin ortaya çıkması normal" - Son Dakika

Belçikalı virolog: "Virüsün türlerinin ortaya çıkması normal"

21.12.2020 16:09
Belçikalı virolog:

Belçika'nın salgınla mücadele koordinatörü virolog Steven Van Gucht, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün Belçika'da da görüldüğünü belirterek, virüsün türlerinin ortaya çıkmasının normal olduğunu, bazıları hemen kaybolurken...

Belçika'nın salgınla mücadele koordinatörü virolog Steven Van Gucht, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün Belçika'da da görüldüğünü belirterek, virüsün türlerinin ortaya çıkmasının normal olduğunu, bazıları hemen kaybolurken bazılarının baskın olabileceğini söyledi.

Belçikalı yetkili Van Gucht, Belçika'da kasımın sonundan bu yana virüs türünün 4 kez tespit edildiğini aktardı.

Van Gucht, "Ülkemizde de dahil olmak üzere sürekli yeni türlerin ortaya çıkması normal bir durum. Virüsün bazı mutasyonları çabucak yok olabiliyor. Bazıları ise kalıyor ve baskın olabiliyor." dedi.

İngiltere'de tespit edilen değişim gösteren türün daha bulaşıcı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını aktaran Van Gucht, "Bu tür nedeniyle daha ağır hasta olunacağına veya geliştirilen aşının işe yaramayacağına dair de bir gösterge de bulunmuyor." diye konuştu.

Van Gucht, mutasyonun İngiltere'de tespit edilmesinin ise virüsün bu ülkede geniş çaplı araştırılmasına bağlı olduğunu ifade ederek, "İngiltere bu konuda diğer ülkelerden daha iyi. Bu yüzden de virüsteki değişimleri daha hızlı tespit edebiliyorlar." ifadesini kullandı.

Sadece İngiltere'de değil, Hollanda veya Çekya gibi başka ülkelerde de Kovid-19 vakalarının hızla arttığına dikkati çeken Van Gucht, "Yılın bu zamanında virüsler daha kolay ve hızlı yayılıyor. Kış aylarında böyle olmaya devam edecek." dedi.

Belçikalı yetkililer, virüsten korunmak için seyahat edilmemesini bir kez daha tavsiye etti.

Belçika'da ekimde başlayan tedbirlerin ardından Kovid-19 vaka sayıları düşmeye başlamıştı. Ekim sonunda günlük ortalama 15 bine kadar yükselen vakalar 2 binli sayılara inmişti.

Ancak son birkaç gündür vakalarda artış kaydedildi ve günlük vaka sayıları 2 bin 500'ün üstüne çıktı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 626 bini, ölü sayısı ise 18 bin 626'yı buldu.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ve bu ülkelerle uçuşları geçici olarak durdurmuştu.

İngiltere, Hollanda, Belçika, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçikalı virolog: 'Virüsün türlerinin ortaya çıkması normal' - Son Dakika


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