Belçikalı yardım kuruluşundan Suriyelilere kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belçikalı yardım kuruluşundan Suriyelilere kıyafet yardımı - Son Dakika

Belçikalı yardım kuruluşundan Suriyelilere kıyafet yardımı

6 saat önce

Belçika'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu "Helping Hands Belgium" adlı dernek tarafından, ihtiyaç sahibi Suriyeli çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı.

Belçikalı yardım kuruluşundan Suriyelilere kıyafet yardımı, System.String[]

Belçika'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu "Helping Hands Belgium" adlı dernek tarafından, ihtiyaç sahibi Suriyeli çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, kış çalışmaları kapsamında Belçika'dan gönderilen biner mont ve montu Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ve Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttıklarını söyledi.

Geçen yıl kış mevsiminde de 5 bin bot ve montun dağıtımını yaptıklarını belirten Vardı "Yardımlar geldikçe en kısa sürede ihtiyaç duyulan bölgelerde ulaştırılacak." dedi.

Vardı, Suriyelilere destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Belçika, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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