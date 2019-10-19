Belçikalılar seri pedofilin serbest kalma olasılığına karşı 'kara yürüyüş' gerçekleştirecek

Belçikalılar pazar günü Brüksel'de pedofili suçundan hapiste olan Marc Dutroux'nun erken serbest bırakılma olasılığı sokaklara çıkarak protesto edecek.



Seri pedofil Dutroux'nun olası salıverilme durumuna karşı 'kara yürüyüş' adıyla gerçekleştirilen bu protesto eylemine aynı zamanda Duroux'nun işbirlikçisi Michel Lelievre'nin erken tahliye edilmiş olması nedeniyle oldukça kızgın bir kalabalığın katılması bekleniyor.