Son Dakika Haberleri: Belçikalılar seri pedofilin serbest kalma olasılığına karşı 'kara yürüyüş' gerçekleştirecek
Son Dakika Dünya Belçikalılar seri pedofilin serbest kalma olasılığına karşı 'kara yürüyüş' gerçekleştirecek

Belçikalılar seri pedofilin serbest kalma olasılığına karşı 'kara yürüyüş' gerçekleştirecek

1 saat önce

Belçikalılar Pazar günü Brüksel'de pedofili suşundan hapiste olan Marc Dutroux'nun erken serbest bırakılma olasılığı sokaklara çıkarak protesto edecek.

Belçikalılar seri pedofilin serbest kalma olasılığına karşı 'kara yürüyüş' gerçekleştirecek, System.String[]

Belçikalılar pazar günü Brüksel'de pedofili suçundan hapiste olan Marc Dutroux'nun erken serbest bırakılma olasılığı sokaklara çıkarak protesto edecek.


Seri pedofil Dutroux'nun olası salıverilme durumuna karşı 'kara yürüyüş' adıyla gerçekleştirilen bu protesto eylemine aynı zamanda Duroux'nun işbirlikçisi Michel Lelievre'nin erken tahliye edilmiş olması nedeniyle oldukça kızgın bir kalabalığın katılması bekleniyor.

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Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:33 
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