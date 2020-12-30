Belçikalılar yeni yıla Covid-19 gölgesinde girecek - Son Dakika

Belçika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Polis ekipleri yoğun hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşların evlerinde ya da kamuya açık yerlerde havai fişek ateşlemesine de yasak getirildi.

Avrupa ülkeleri yılbaşını yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle geçirecek. Sıkı tedbirlerin devam ettiği Belçika'da yerel saatle 22.00- 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Ülkede yeni yıl kutlamaları yasaklanırken, polis ekipleri kutlamalara karşı yoğun bir hazırlık yürütüyor. Yeni yıl akşamında her ailenin yalnızca 4 kişiyle sınırlı olan yakın görüşme çemberi kuralı ise sıkı denetimlerle kontrol edilecek.

2020'nin son günlerinde şenlikli bir kutlama havasının yaşanmadığı Belçika'da halk, ihtiyaçları dışında yoğun bir yeni yıl alışverişi yapmıyor. Bunda gelecek ay başlayacak ve 1 ay sürecek indirimlerin de etkisinin olduğu düşünülüyor. Noel günlerinde yoğun hediyeleşme nedeniyle harcamaları artan aileler yeni yıl gecesi için özel harcamalar yapmayı tercih etmiyor.

Yeni yıl gecesi dışarı çıkan Belçikalıları ise yoğun eğlencelerin yerine sokak kenarlarında geleneksel krep ve waffle satan seyyar kamyonlar ağırlayacak. Vatandaşların evlerinde ya da kamuya açık yerlerde havai fişek ateşlemesi yasaklanırken, belediyeler de herhangi bir havai fişek gösterisi yapmayı planlamıyor. Covid-19 yasakları çerçevesinde Belçika'nın sakin bir yılbaşı geçirmesi bekleniyor.

Belçika genelinde Antwerp Üniversitesi tarafından 27 bin 500 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre bu kişilerin yüzde 87'si Noel akşamını kurallara uyarak geçirdiklerini ifade etti. Araştırmaya katılan ve 18-35 yaş arası kişilerin tokalaşma ve sarılarak selamlaşma oranlarının, 36-65 yaş arası katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirtilirken, genel olarak hijyen ve mesafe kurallarına riayet edildiği ortaya konuldu. - BRÜKSEL