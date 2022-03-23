Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu'nun açılış resepsiyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu'nun açılış resepsiyonu gerçekleştirildi

23.03.2022 11:37
Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu'nun açılış resepsiyonu gerçekleştirildi

Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu'nun açılışı sebebiyle resepsiyon düzenlendi.

Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu'nun açılışı sebebiyle resepsiyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen resepsiyona Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Vali Ali İhsan Su, kent protokolü ve davetliler katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan programda Vali Su, Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yükselerek devam ettiği belirtti.

Bu ilişkiye iki ülkede yaşayan Türk vatandaşların katkı sağladığını kaydeden Su, şöyle devam etti:

"Bu dostluk bağları ekonomiye de yansıyor, bugün gelinen noktada iki ülke arasında 10 milyar dolar üzerinde ticaret hacminin gerçekleştiğini görüyoruz. Büyükelçi Paul Huynen'in ilimizi ziyaretleri ve Belçika Fahri Konsolosu olarak atanan Veysel Memiş'in katkıları ile bu ticaret hacminin daha da yükseklere taşımış olacağız. Mersin'in sahip olduğu imkanlar ile Belçika'nın sahip olduğu imkanlar bu ticaretin çok daha yukarılara taşınmasına fırsat sağlayacaktır. İnanıyorum ki bugün hizmete açtığımız fahri konsolosluğumuz ile her alanda ilişkilerimiz çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir."

Etkinlikte, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye Belçika Fahri Konsolosu olarak atanan Veysel Memiş de konuşma yaptı.

Kurdele kesilerek konsolosluğun sembolik açılışı gerçekleştirildiği programda Paul Huynen, Veysel Memiş'e, fahri konsolosluk beratı takdim etti.

Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu'nun açılış resepsiyonu gerçekleştirildi
Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu'nun açılış resepsiyonu gerçekleştirildi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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