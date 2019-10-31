Belçim Bilgin: Yılmaz Erdoğan'ı utandırmak istemem!
1 saat önce
Behzat Ç. dizisinin yeni sezonuna dahil olan Belçim Bilgin dizi ile ilgili bilgiler verdi.
Behzat Ç. dizisinin yeni sezonuna dahil olan Belçim Bilgin dizi ile ilgili bilgiler verdi. Yılmaz Erdoğan ile ilgili soruya "Yılmaz beni korur kollar,onun yetiştirdiği biri olarak onu utandırmayacak işler yapmak isterim" dedi.
#BelçimBilgin
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46
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