Belçim Bilgin: Yılmaz Erdoğan'ı utandırmak istemem!

Behzat Ç. dizisinin yeni sezonuna dahil olan Belçim Bilgin dizi ile ilgili bilgiler verdi. Yılmaz Erdoğan ile ilgili soruya "Yılmaz beni korur kollar,onun yetiştirdiği biri olarak onu utandırmayacak işler yapmak isterim" dedi.

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