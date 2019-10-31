Son Dakika Haberleri: Belçim Bilgin: Yılmaz Erdoğan'ı utandırmak istemem!
Son Dakika Magazin Belçim Bilgin: Yılmaz Erdoğan'ı utandırmak istemem!

Belçim Bilgin: Yılmaz Erdoğan'ı utandırmak istemem!

1 saat önce

Behzat Ç. dizisinin yeni sezonuna dahil olan Belçim Bilgin dizi ile ilgili bilgiler verdi.

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Behzat Ç. dizisinin yeni sezonuna dahil olan Belçim Bilgin dizi ile ilgili bilgiler verdi. Yılmaz Erdoğan ile ilgili soruya "Yılmaz beni korur kollar,onun yetiştirdiği biri olarak onu utandırmayacak işler yapmak isterim" dedi.

#BelçimBilgin

Belçim Bilgin: Yılmaz Erdoğan'ı utandırmak istemem!

Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46 
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