"BELÇÖZ" yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı - Son Dakika

"BELÇÖZ" yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı

20.01.2021 11:04

"BELÇÖZ" yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı "-40 dereceye kadar etkili" Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon "BELÇÖZ" ilk kez bu yıl Başkent'in yol ve kaldırımlarında kullanılmaya başlandı.

"BELÇÖZ" yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı

"-40 dereceye kadar etkili"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon "BELÇÖZ" ilk kez bu yıl Başkent'in yol ve kaldırımlarında kullanılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üretilen BELÇÖZ'ün detayları hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından buzlanmaya karşı yol ve kaldırımlarda uygulanan -40 dereceye kadar etkili çevre dostu solüsyon BELÇÖZ'ün hiçbir canlıya zarar vermediğini, buzlanmaya karşı etkin rol oynadığını ve maliyetlerde ciddi oranda düşüş sağladığını belirtti.

"-40 dereceye kadar etkili"

BELPLAS tarafından 6 aylık AR-GE çalışması sonrası kar ve buzla mücadelede kullanılmak için üretilen buz çözücü solüsyon, çevre dostu özelliğiyle dikkat çekiyor. Hiçbir canlıya zarar vermediği gibi aşındırıcı etkisi olmadığından asfalta, betona, kaldırımlara, metal aksamlara ve taşıtlarda arıza ve tamirat gerektirecek bozulmalara da yol açmayan BELÇÖZ, kar ve buzla mücadelede büyük kamyon veya tuzlama araçlarının giremediği yerlerde de kolaylıkla kullanılıyor. Ana arter, cadde ve bulvarların yanı sıra; kaldırımlar, hastane girişleri, metro giriş ve çıkışları, yaya üst ve alt geçitleri gibi birçok noktada uygulanabilen solüsyon, buz oluşumunu önleyici etkisini -40 dereceye kadar gösteriyor.

Buz çözücü solüsyon üreten firmalara göre çok daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini belirten BELPLAS Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, "Ankara'da kuvvetli kar yağışının başladığı ilk günden itibaren buz çözücü solüsyonu kullanıyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 18 ton kapasiteli 8 tankerle Ankara'nın ana arterlerinde uygulama yapıyoruz. Diğer taraftan Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile birlikte hastane önleri, yaya üst geçitleri, ANKARAY ve Metro girişlerine 7/24 solüsyon uygulaması yapmaktayız. Üretilen buz çözücü solüsyonların hiçbir canlıya, çevreye ve araçlara zararı bulunmuyor. Kalıcı bir özelliğe sahip solüsyonlar, yağış öncesi kuru ortamlarda atıldığında etkisini 48 saat göstermektedir. Kar ve buzla mücadelemiz gece-gündüz 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor" dedi.

BELÇÖZ yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı
BELÇÖZ yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı
BELÇÖZ yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı
BELÇÖZ yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'BELÇÖZ' yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi
ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor         
11:53
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim         
11:21
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik         
09:32
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor         
08:12
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı         
01:31
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:35:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "BELÇÖZ" yol ve kaldırımlarda kullanılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei