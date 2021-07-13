Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama mutlu girdi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulaşımpark ve Belde A.Ş. çalışanları bayrama mutlu girdi. Ulaşımpark'ta ve Belde A.Ş.' de çalışanlarına Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

TOPLAM 11 MİLYON 200 BİN TL

Buna göre Belde A.Ş. 'de hizmet veren personele toplam 9 milyon 200 bin TL, Ulaşımpark'ta çalışan personele de yine toplam 2 milyon TL, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak yatırılmış oldu. Yeni imzalan sözleşmeden doğan ikramiyeler çalışanları memnun etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN 1500 TL'YE ARTIRMIŞTI

Belde A.Ş. çalışanları için imzalanan sözleşmede 1000 lira olan Bayram ikramiyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından 1500 TL'ye yükseltilmişti.