Belde Başkanları Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti'den giren ve kazanan Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan mazbatalarını aldı.
DÜZCE(İHA) – 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti
'den giren ve kazanan Beyköy
Belediye Başkanı Osman Kılıç
ve Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan
mazbatalarını aldı.
31 Mart Yerel seçimleri sonrasında belediye başkanı seçilen belde başkanları da mazbatalarını düzenlenen törenle aldı.
Beyköy Belediye Başkanı olan ve 31 Martta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Beyköy Beleye Başkanı seçilen Osman Kılıç, mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı ve Düzce
il Seçim Kurulu Başkanı Ferhan Acar'ın elinden alırken, Boğaziçi belediye başkanı olan ve 31 Martta AK Parti'den Boğaziçi Belediye Başkanı olarak kazanan İbrahim Ercan mazbatasını Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halil Okan Şimşek'in elinden aldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:53 Kaynak: İHA
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