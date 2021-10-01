Belde belediye başkanı makam koltuğu yerine sandalye kullanıyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, göreve seçildiği 2019 yılından beri makam koltuğu olarak sandalye kullanıyor.

Bozdemir, AA muhabirine, koltuk sevdalısı olmadığını göstermek için makamında sandalyeye oturduğunu söyledi.

Bozdemir, "Göreve geldiğim ilk gün makam koltuğunu depoya kaldırdım. Yerine mütevazı bir sandalye, üzerine bir de minder koydum ve orada oturarak görevimi yapıyorum. Çünkü, zamanı geldiğinde bu koltuğu rahatlıkla terk edebileyim." dedi.

Bozdemir, sekreteri bulunmadığını ve kapısının her zaman açık olduğunu da belirterek, "Herhangi bir nedenle belediyeye gelen bir vatandaşımız doğrudan içeri girebilir, sekreterim yok. Ziyaretçimizin özel bir konusu varsa o zaman kapıyı kapatırım. Bunun haricinde ziyaretçilerime kapım her zaman sonuna kadar açıktır." dedi.