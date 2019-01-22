Son Dakika Haberleri: Belde Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı

Belde Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik kazasında yaralandı.

Belde Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik kazasında yaralandı.

Zeyrek'in de içinde bulunduğunu Ahmet Kahraman'ın kullandığı 35 NGJ 61 plakalı otomobil, Yozgat-Sorgun kara yolu Babalı köyü yakınlarında menfeze çarptı.

Yaralanan sürücü ile Başkan İlhami Zeyrek ve Ayhan Kayalar, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Ağrı, Yozgat, Sorgun, Güncel
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