Belde Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı
1 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik kazasında yaralandı.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesi Yücekapı
beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde trafik kazasında yaralandı.
Zeyrek'in de içinde bulunduğunu Ahmet Kahraman
'ın kullandığı 35 NGJ 61 plakalı otomobil, Yozgat-Sorgun kara yolu Babalı köyü yakınlarında menfeze çarptı.
Yaralanan sürücü ile Başkan İlhami Zeyrek ve Ayhan Kayalar, Sorgun Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:10 Kaynak: AA
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