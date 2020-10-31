Belde belediye başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Belde belediye başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı
31.10.2020 12:39
YALOVA'da Kaytazdere Belde Belediye Başkanı Ali Kangal, kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
YALOVA'da Kaytazdere Belde Belediye Başkanı Ali Kangal, kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Altınova ilçesi'ne bağlı Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal'a yapılan tetkikler sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıktı. Başkan Kangal yaptığı açıklamada, çocuklarının test sonuçlarının ise negatif çıktığını belirterek, "Şu an sağlık durumumuz iyi. Bu süreci evimizde karantinada geçireceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla" dedi.
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