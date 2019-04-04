Son Dakika Haberleri: Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde 6. kez başkan seçilen Doğan Sungur ile Gülşehri Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Ünlü, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Karaarslan'dan mazbatalarını aldı.

Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde 6. kez başkan seçilen Doğan Sungur ile Gülşehri Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Ünlü, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Karaarslan'dan mazbatalarını aldı.


Doğankent Belediye Başkanı Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kez kendisine güvenerek belediye başkanı seçen Doğankent halkına teşekkür etti.

Sungur, çalışmalarını ilk günkü heyecanla sürdüreceğini belirterek, "Hizmet için bu göreve talip oldum, halkımız da teveccüh gösterdi, başkan seçti. Hizmetlerimiz hiç aksamadan devam edecek. Bana oy veren ya da vermeyen bütün Doğankent halkına teşekkür ediyorum." dedi.


Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü de 3 dönem AK Parti Yozgat İl Genel Meclis üyeliği yaptıktan sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adayı olduğunu, halkın desteğiyle göreve seçildiğini belirtti.

Ünlü, "Seçimlerin ülkemize, milletimize, Sorgun'umuza ve Gülşehri beldemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:48 Kaynak: AA

Ali Ünlü, Sorgun, Gülşehri, Doğankent, Güncel
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