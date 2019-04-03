Belde Belediyesinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Niğde'de Alay Belediyesi'nde iddiaya göre Ak Parti ile MHP'li arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Niğde'de Alay Belediyesi'nde iddiaya göre Ak Parti ile MHP'li arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.



31 Mart Yerel seçimlerde tekrar belediyeyi kazanan Ak Partili seçmenler ile MHP'li seçmen arasında belediye binası içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cafer Eryılmaz belinde bulunan silahı çıkarırken, silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Yaralı olay yerinde gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Eryılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

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