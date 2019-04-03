Son Dakika Haberleri: Belde Belediyesinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Belde Belediyesinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Niğde'de Alay Belediyesi'nde iddiaya göre Ak Parti ile MHP'li arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Belde Belediyesinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Niğde'de Alay Belediyesi'nde iddiaya göre Ak Parti ile MHP'li arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

31 Mart Yerel seçimlerde tekrar belediyeyi kazanan Ak Partili seçmenler ile MHP'li seçmen arasında belediye binası içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cafer Eryılmaz belinde bulunan silahı çıkarırken, silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Yaralı olay yerinde gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Eryılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:25 Kaynak: İHA

AK Parti, Niğde, MHP, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'li Başkan Selahattin Şerbetçi, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti MHP'den Gülnar Seçiminin İptal Kararına İtiraz AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor? Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:38:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belde Belediyesinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]