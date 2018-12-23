Belde Evi Kızılcaören'de Hizmete Girdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılcaören Mahallesi'nde hizmete giren Belde Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılcaören Mahallesi'nde hizmete giren Belde Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Kızılcaören Belde Evi ile birlikte vatandaşlara sağladığı katkı ile takdir toplayan Belde Evi sayısı da 28'e ulaşmış oldu. Belde Evi'nin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Kızılcaören Mahallesi Muhtarı Fesih Akkuş, Belde Evi kursiyeri kadın ve çocuklar ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Açılış töreninde konuşan Kızılcaören Mahallesi Muhtarı Fesih Akkuş, sözlerine Başkan Ataç'a teşekkür ederek başladı. Akkuş, "Tepebaşı Belediyesi'nin açmış olduğu Belde Evi'nin mahallemizi canlandıracağına inanıyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belde Evleri, özellikle kadınlara ve çocuklara hizmet veriyor çünkü onlar bizim için çok değerli. Bizim en temel görevimiz, çocuklarımız ve kadınlarımızı mutlu etmektir. Bu güzel çalışmanın devamlılığı için katılımlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.



"Hizmetlerimiz artacak devam edecek"



Öte yandan Başkan Ataç ise açılışa katılan mahallelilere, Belde Evleri'nin geçmişten günümüze geldiği noktadan bahsederek, "Belde Evleri'nin ilkini 2001'de Fevzi Çakmak Mahallemizde açmıştık. Şimdiye kadar geçen zamanda, bugünkü resmi açılışımızla beraber Belde Evi sayımız 28 oldu. 2009'dan bu yana 120 bin kadınımız Belde Evleri'nden hizmet almış. Bu Belde Evi'nde de kadınlarımız ve çocuklarımız öncelikli. Temmuz ayından bu yana faal olan Kızılcaören Belde Evi'nde, kadınlarımıza iğne oyası, keçe kursları, okuma-yazma kursları, çocuklarımıza ise futbol kursları, öykü yazarlığı, İngilizce, tekvando kursları düzenlendi. Kadınlarımız, Belde Evi'nde çok başarılı oldu. Önce çocuklarının, torunlarının çeyizlerini hazırladılar sonra da onlar için hazırladığımız Hanımeli Sokak'ta ürünlerini satarak ev bütçelerine katkı sağladılar. Yakakayı ve Danişment Mahallelerimizden de buraya gelerek kurslara katılan kadınlarımız var. Pazartesi günü 80 civarında kadın, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceleyecek. Mahallelerimizdeki hizmetlerimiz artacak devam edecek. Daha önce Yakakayı'da ve Gündüzler'de güneş enerjili sulama sistemi yapmıştık. Şimdi ise Kırsal Kalkınma Kurulu'muz oluştu. Kırsalın kalkınması konusunda çok önemli işlerle hizmet edeceğiz. Ben hala 'köy' demeyi seviyorum. Çünkü köy, köylülüğüyle kurtulur, tarım ve hayvancılıkla kurtulur" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan açılış duası ile Başkan Ataç, mahalleli kadınlar ve çocuklar ile Kızılcaören Belde Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Belde Evi gezilirken kursiyerlerin el emeklerini de inceleyen Ataç, "Ne güzel şeyler yapmışsınız. Arkadaşlarınızı, komşularınızı Belde Evi'ne davet edin. Onlar da buradaki çalışmaları görsünler, katılsınlar" ifadelerini kullandı. Daha sonra kursiyerler, Başkan Ataç'a çeşitli yöresel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti. Bir süre kadınlarla sohbet eden Ataç, gelen soruları yanıtlayarak istek ve talepleri dinledi.



Kızılcaören Belde Evi açılış töreni, katılımcılar ile birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

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