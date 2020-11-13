Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar - Son Dakika

Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar

13.11.2020 16:07
Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar, System.String[]

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde kış döneminde açılan kurslara katılan kadınlar, hem öğrenmenin hem de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde kış döneminde açılan kurslara katılan kadınlar, hem öğrenmenin hem de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin marka haline getirdiği Belde Evleri, mahalle sakinlerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde ücretsiz olarak ve sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen kış dönemi kursları, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler altında sürüyor. HES kodlarının alınmasının ve ateşlerinin ölçülmesinin ardından titizlikle dezenfekte edilen sınıflara giren kursiyer kadınlar, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Haftada birer gün düzenlenen Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'ndeki Takı Tasarımı Kursu, Tunalı Belde Evi'ndeki Giyim Kursu ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi'ndeki Örgü Kursu, mahalleli kadınların yoğun ilgisini görüyor. Takı kursuna 10 kursiyer katılırken, kursiyerler kolye, bileklik, küpe gibi takıları tasarlayıp üretiyorlar. Giyim kursunda ise 7 mahalle sakini kadın yer alıyor. Kursiyerler, etek, elbise, şapka modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Örgü kursuna katılan 9 kursiyer kadın da atkı, bere, kazak gibi ürünler yapıyor. Kurslara katılan kadınlar, el emekleriyle ortaya çıkarttıkları ürünleri ya sevdiklerine hediye ediyor ya da Hanımeli sokakta sergileyerek satışa sunma imkanı buluyor. - ESKİŞEHİR

Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar
Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar
Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar
Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar
Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar
Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar
Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Eskişehir, Tepebaşı, Kursiyer, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belde Evleri'nde hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar - Son Dakika


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