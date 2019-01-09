Son Dakika Haberleri: Belde Halkı Yemen İçin Seferber Oldu

Belde Halkı Yemen İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesinde, halktan toplanan küçükbaş hayvan, hububat ve el emeği göz nuru eşyaların mezatta satılmasının ardından elde edilen 18 bin lira Yemen'e yollandı.

Belde Halkı Yemen İçin Seferber Oldu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesinde, halktan toplanan küçükbaş hayvan, hububat ve el emeği göz nuru eşyaların mezatta satılmasının ardından elde edilen 18 bin lira Yemen'e yollandı.

Kocatepe Belediyesi öncülüğünde Yemen'deki insanlık dramı için yardım kampanyası başlatıldı. Bir hafta boyunca beldedeki camilerde vatandaşlara bilgilendirme ve anonslar yapıldı.

Belediyeye ait araçlarla belde sakinlerinin küçükbaş hayvanları ile tahıl ürünleri evlerinden alınırken, kadınlar da el emeği ve göz nuru çeyizlik eşyalarını bağışladı.

Toplanan yardımlar için belediye binası önünde düzenlenen açık artırmada elde edilen 18 bin lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Genel Müdürlüğünün "Yemen'e umut ol" yardım kampanyası hesabına yatırıldı.

-"18 bin lira para toplandı"

Kocatepe Belediye Başkanı Mustafa Çıngırak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'e yardım kampanyasının Afyonkarahisar Valiliğince kendilerine gelen bir yazıyla başladığını söyledi.

Yemen'de içler acısı bir durum yaşandığını dile getiren Çıngırak, şunları belirtti:

"Orada Müslüman kardeşlerimiz çok büyük bir açlıkla karşı karşıya kalmış durumdadır. Biz de 'Belediye olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapalım.' dedik. Kadirşinas ve yardımsever halkımızın büyük desteğiyle karşılaştık. Başlatılan kampanyamızda belediye personelimiz ile cami imam hatibimiz gönüllü olarak yaklaşık bir hafta boyunca bilgilendirme ve yardım toplama çalışmalarını sürdürdü. İnşallah, bu nakdi yardımlarımızla Yemen'deki kardeşlerimizin bir nebze olsun sıkıntıları giderilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Afyon, Kocatepe, Yemen, Güncel
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