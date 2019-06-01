Son Dakika Haberleri: Belde halkına iftar yemeği verildi
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Belde halkına iftar yemeği verildi

2 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı tarafından belde halkına iftar yemeği verildi.

Belde halkına iftar yemeği verildi, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı tarafından belde halkına iftar yemeği verildi.

Bayırköy Belediyesi önünde düzenlenen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde halkıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Duaların edilmesi ve oruçların açılmasının ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Bu akşam Kadir gecesi dolayısı ile belde meydanımızda düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza katılan belde halkımıza ve tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Yaşam
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