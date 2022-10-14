'BELDEKLER' ÇETESİNİN 2 FİRARİ YÖNETİCİSİ, BAĞ EVİNDE YAKALANDI - Son Dakika
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'BELDEKLER' ÇETESİNİN 2 FİRARİ YÖNETİCİSİ, BAĞ EVİNDE YAKALANDI

14.10.2022 11:45

İZMİR'de, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 20 ildeki 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında, 9 yönetici ve üyenin gözaltına alındığı 'Beldekler' çetesinin firari 2 yöneticisi daha yakalandı.

İZMİR'de, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 20 ildeki 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında, 9 yönetici ve üyenin gözaltına alındığı 'Beldekler' çetesinin firari 2 yöneticisi daha yakalandı. Çetenin yönetici kadrosu deşifre edilmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 20 ilde başlatılan 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında; İzmir'de 2 organize suç örgütüne yönelik 30 Eylül'de operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine baskınlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 5 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait fişek ve mermiler ile çeşitli uyuşturucular, çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin 'Beldekler', 9'unun ise 'Camgöz' çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i, polisteki ifadesinin ardından salıverilirken, 19'u dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u da serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 'Beldekler' çetesinin haklarında yakalama kararı olan firari 2 yöneticisinin yakalanması için çalışma sürdürüldü.

ÇOĞU AYNI AİLEYE MENSUPMUŞ

Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde yasa dışı faaliyetler yürüttükleri belirlenen 'Beldekler' çetesinin yönetici üyelerinin çoğunun, aynı aileye mensup olduğu belirtildi. Örgütün, kredi çekemeyenlere yüksek faizle para verip, faiz oranını sürekli artırarak, borçlarını kapatmalarını imkansız hale getirdikleri ve bu yolla birçok kişinin de gayrimenkullerini ellerinden aldıkları belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin, Çiğli'de 10 katlı apartman binası başta olmak üzere çeşitli ev ve araçları tehdit ve baskı yoluyla elde ettikleri öğrenildi.

13 GÜNLÜK TAKİP

Operasyonlar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, çetenin yöneticilerinden B.B. ile M.B., Bayraklı ilçesinde saklandıkları bağ evinde dün gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için sürekli adres ve telefon değiştirdikleri öğrenilirken, polisin 13 gün teknik ve fiziki takibini sürdürdüğü; operasyon sonrası evde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile kendilerine borçlu hale getirdikleri kişilere ait doküman ve senetler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, çetenin yönetici kadrosunun deşifre edildiği kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Operasyon, Müsilaj, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'BELDEKLER' ÇETESİNİN 2 FİRARİ YÖNETİCİSİ, BAĞ EVİNDE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'BELDEKLER' ÇETESİNİN 2 FİRARİ YÖNETİCİSİ, BAĞ EVİNDE YAKALANDI - Son Dakika
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