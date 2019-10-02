Son Dakika Haberleri: Belden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecek
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Belden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecek

1 saat önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda bulunan belden yukarısı olmayan kadın cesedinin kimliğini belirlemek için çevresinde bulunan kolye, yüzük, altın küpe ve terlik mercek altına alındı.

Belden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecek, System.String[]
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda bulunan belden yukarısı olmayan kadın cesedinin kimliğini belirlemek için çevresinde bulunan kolye, yüzük, altın küpe ve terlik mercek altına alındı.
Korkuteli ilçesi Maarif bölgesindeki ormanlık alanda, 24 Eylül günü çobanlar, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu görüp, jandarmayı aradı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üzerinde beyaz çizgili tayt bulunan ve büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin çevresinde altın küpe ile kolye, yüzük ve terlik buldu.
Kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kayıp başvurularını inceleyerek, bulunan takılar ile terliği mercek altına aldı.


Korkuteli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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