Beldeye 'sokak kütüphanesi' kurdular - Son Dakika

IĞDIR'ın Melekli beldesinde kitapseverler, Sanat Sokağı'na 'sokak kütüphanesi' kurdu. Sokağın değişik noktalarına konulan kitaplıklara vatandaşlar ve öğrenciler kitap bağışında bulundu. Belde sakinlerine okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği kütüphaneye, 6 kitaplık kuran aile hekimi Dr. Mehmet Kum, cehaletle savaşı hedeflediklerini söyledi.

Melekle beldesinde 'Ata Ocağı' isimli minik bir müze kuran Coşkun Oluz, Sanat Sokağı'nı sokak kütüphanesine çevirmek için çalışma başlattı. Iğdır'da aile hekimi olarak görev yapan ve öğrencilere kitap bağışıyla bilinen Dr. Mehmet Kum'un da destek verdiği Coşkun Oluz, sanat sokağının değişik noktalarına kitaplıklar yerleştirdi. Vatandaşların da desteğiyle kurulan kitaplıklara ilk bağışı öğrenciler yaptı. Üzerlerine 'Al götür, oku getir' yazıları yapıştırılan kitaplıklar vatandaşların hizmetine sunuldu.

'EN BÜYÜK DÜŞMAN CEHALETTİR'Beldede okuma alışkanlığının geliştirilmesi için 6 kitaplığı Sanat Sokağı'na kurduktan sonra şair ve yazarlara ait kitapları bağışta bulunan Dr. Mehmet Kum, "En büyük düşman cehalettir. Bütün kötülükler cehaletlikten gelir. Bir süredir Iğdır'da köy okullarına kitaplıklar hediye ediyoruz. Bugün de Melekli beldesine kurduk. Belde gençleri vatandaşlar çocukları kitapları okuyup getirecekler" dedi. Sokak kütüphanesine destek veren Iğdırlı şair ve yazarlar Mehmet Irmak , Ziya Zakir Acar, Emir Şıktaş, Ali Kerem Çiftci, Seçim Okut kitap bağışında bulundu. Öğrencileriyle kütüphaneye destek veren öğretmen Özkan Oğan, "Öğrencilerimizle sanat sokağına kurulan kitaplıklara kitap bıraktık. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza küçük yaşta alıştırmalıyız" diye konuştu.

Coşkun Oluz, herkesi Sanat Sokağı'nda kurulu kitaplıklara kitap bağışlamaya davet etti.