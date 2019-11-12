Son Dakika Haberleri: Belediye 13 bin 270 nikah seti hediye etti
Son Dakika Güncel Belediye 13 bin 270 nikah seti hediye etti - Son Dakika

Belediye 13 bin 270 nikah seti hediye etti

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, evli çiftlere nikah seti hediye etmeye devam ediyor.

Belediye 13 bin 270 nikah seti hediye etti, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, evli çiftlere nikah seti hediye etmeye devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, ilçe sakinlerine 4 yılda 13 bin 270 nikah seti hediye etti.

Evlenen çiftlere nikah seti hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere, içinde Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan nikah seti hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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