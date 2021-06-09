Belediye 24 Mahalle Muhtarına Bilgisayar ve Yazıcı Verdi - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin 24 mahallesinin muhtarını Belediye Meclis Salonu'nda ağırladı. Edirne'nin 24 mahalle muhtarına bilgisayar ve yazıcı temin ettiklerini ve bunların kurulumlarının mahalle muhtarlık binalarına yapılacağını belirten Gürkan, "Sizler demokrasinin gerçek temsilcilerisiniz. Gerçek demokrasi sizin seçiminiz. Doğrudan halkın karşısına çıkıp, azalarınızla beraber doğrudan aday oluyorsunuz ve doğrudan seçiliyorsunuz. Biz bir parti vasıtası ile aday oluyoruz. Önce parti bizi aday gösteriyor, sonra halkın karşısına çıkıyoruz. Ama muhtarlık demokrasinin beşiği, temeli, vatandaşla doğrudan muhatap olan. Vatandaşa dokunan ve vatandaşın sorunlarını doğrudan birinci elden dinleyen ve çözüm arayan kişi. Tabi muhtarların personeli yok, imkanları yok, iş makineleri yok. Bu noktada bulundukları yerlerde yerel yönetimlerle, şehirdeyse belediyelerle, köydeyse Özel İdare ile bir köprü vazifesi görüyor, yapılacak işlerin takipçisi oluyor. Bunların bir ar önce hayata geçmesi için de bir anlamda da öncü görev üstleniyor. Bunu yaparken de personeli olmayan, iş makinesi olmayan muhtarlarımızın çağımızın gerektirdiği iletişim teknolojilerine sahip olması gerekir. Bugün ülkemizde, dünyada da her şeyi bilgisayar üzerinden yönetiyoruz. Bilgisayar üzerinden ulaşıyoruz. Bilgisayar kimimizin masasında, kimimizin cebinde, kimimizin çantasında hayatımızın ayrılmaz bir parçası" diye konuştu.

Pandemiden Türkiye'deki bütün vatandaşlar ve esnaf gibi belediyelerin de çok etkilendiğini belirten Gürkan, "İmkanlarımız kısıtlı. Zaten sıkıntıdaydık. Pandemi ile birlikte daha da sıkıntıdayız ama sizin hizmetlerinizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Edirne'de bulunan 24 mahalle muhtarımızın tümünün bilgisayarlarını ve yazıcılarını yenileyelim dedik. Her birinize masaüstü bilgisayar, yanında yazıcısı ile birlikte veriyoruz. Bugün sembolik olarak veriyoruz. Arkadaşlarımız gelip makamlarınızda kurulumunu yapacaklar" dedi.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı da Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.