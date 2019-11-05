Son Dakika Haberleri: Belediye 345 kişiye evde bakım hizmeti sundu
Son Dakika Güncel Belediye 345 kişiye evde bakım hizmeti sundu

Belediye 345 kişiye evde bakım hizmeti sundu

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmeti'nden, 6 ayda 345 kişi yararlandı.

Belediye 345 kişiye evde bakım hizmeti sundu, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmeti'nden, 6 ayda 345 kişi yararlandı.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce Evde Bakım Hizmeti'nde pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Gerek görüldüğü taktirde doktor muayenesi sonucu hasta, sağlık ekipleri gözetiminde en yakın hastaneye nakil ediliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra insana doğrudan dokunan projelerin de önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda 6 ayda 345 kişiye Evde Bakım Hizmeti sunduklarını söyledi.

Belediye imkanlarını vatandaşa sunduklarını vurgulayan Şimşek, "Evde bakım hizmetlerimiz ücretsiz. Tüm halkımızın mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını yaşam sürmesi için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gölbaşı Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye 345 kişiye evde bakım hizmeti sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]