Belediye, AFAD ve AKUT arasında ortak işbirliği protokolü

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında ortak işbirliği protokolü imzalandı.



Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Boz arasında imzalanan protokol gereği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile eş güdümlü olarak Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İtfaiye Müdürlüğü AKUT işbirliğinde muhtarla irtibata geçerek halkın ilk yardım yangın söndürme ve arama kurtarma becerilerine sahip olmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde, tatbikatlarda deprem hazırlık konularında eğitim faaliyetlerinde işbirliği yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, düzenlenecek temel afet bilinci eğitimlerinin önemine dikkat çekerek protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.