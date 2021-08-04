Katılımlarından dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Siverek Belediyesi, Ayşe Çakmak, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI - Son Dakika

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