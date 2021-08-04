BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI - Son Dakika
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BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

09.08.2021 14:03
BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

Siverek Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı iki oturumla tamamlandı.

Siverek Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı iki oturumla tamamlandı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak başkanlığında yapılan toplantının ilk oturumunda vatandaşların komisyonlara sevk edilen taleplerinin görüşmeleri yapıldı.

Yeni taleplerin de değerlendirilerek ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından gündem maddeleri ele alındı.

İkinci oturumda komisyonlardan gelen kararların oylandığı meclis toplantısı, talep ve görüşlerin dile getirilmesinin ardından tamamlandı.

Katılımlarından dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre
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Depremde binası hasar gören Siverek Belediyesi, meclis toplantısını konferans salonunda yaptı Depremde binası hasar gören Siverek Belediyesi, meclis toplantısını konferans salonunda yaptı

Siverek Belediyesi, Ayşe Çakmak, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI - Son Dakika

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