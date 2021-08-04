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Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Ağustos - Son Dakika

Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Ağustos

04.08.2021 10:49
Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Ağustos, System.String[]

Gecikmiş vergi borçlarına ilişkin faiz indirimi başvuruları sürüyor.

Gecikmiş vergi borçlarına ilişkin faiz indirimi başvuruları sürüyor. 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek başvurulara ilişkin İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin tüm hizmet binalarından ve online olarak yapılandırma başvurusu yapılabileceği ifade edildi.

Gecikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular sürüyor. 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek başvurulara ilişkin İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada; vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak adımlar atılarak bu kapsamda yapılandırma başvurularının belediyeye ait https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Tecil/Basvuru/ adresinden ve e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/inegol-belediyesi-borc-yapilandirma-basvurusu adresinden online olarak yapılabileceği, ayrıca Belediyenin tüm hizmet binalarında da yapılandırmaya ilişkin başvuruların yapılabileceği ifade edildi.

Peşin ve taksitle ödeme imkanı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Vadesi geçmiş borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular sürüyor. Faiz indirimi olarak uygulanan yapılandırma kapsamında Belediyemize ait borçların yapılandırılmasında peşin ödeme seçeneği vatandaşımız açısından ciddi avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra ödemede 6-9-12 ve 18 taksit yapma imkanın da sunuluyor. Bu kapsamda gecikmiş borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız 31 Ağustos 2021 Salı günü mesai bitimine kadar İnegöl Belediyesine ait tüm hizmet binaları, e-belediye https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Tecil/Basvuru/ adresi ve e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/inegol-belediyesi-borc-yapilandirma-basvurusu adreslerinden online olarak yapılandırma başvurularını yapabilir. Detaylı bilgi için de vatandaşlarımız 153 hatlarından gerekli bilgilere ulaşabilir."

Online başvuru nasıl yapılır

Online yapılandırma başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

1. Adım https://ebelediye.inegol.bel.tr adresinden "7326 Tecil Başvuru" tıklanır.

2. Adım Gelen ekran üzerinden Hızlı Sorgulama veya Şifre ile Giriş, Mobil İmza ile Giriş, E-Devlet ile Giriş (üyelik ister) seçeneklerinden biri ile giriş yapılır.

3. Adım Yapılandırmaya ait bilgiler listelenir. Taksit seçimi yapılır, ilgili seçeneğin "Başvur" butonu tıklanır ve onaylanır.

Bu adımdan sonra başvuru işlemine ait bilgi ekrana yansır. Kurumda kayıtlı olan cep telefonuna başvuru alındığına dair SMS gönderilir. Yetkili personel, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tecil işlemi onaylanır. İşlemin sonuçlandığına dair bilgi SMS gönderilir. Gönderilen SMS linki tıklanıp giriş yapıldıktan sonra yapılandırmaya ait bilgilerinizi görüntüleyebilir ve ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. - BURSA

Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Ağustos
Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Ağustos

E Devlet, İnegöl, Vergi, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Ağustos - Son Dakika Ekonomi


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