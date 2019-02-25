Son Dakika Haberleri: Belediye Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi Göz Doldurdu

Belediye Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi Göz Doldurdu

42 dakika önce

Kendilerine has eğitimleriyle büyük başarı yakalayan Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi, Kırgızistan ve Moldova heyetinin de beğenisini kazandı.

Belediye Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi Göz Doldurdu, System.String[]
Kendilerine has eğitimleriyle büyük başarı yakalayan Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi, Kırgızistan ve Moldova heyetinin de beğenisini kazandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Kırgızistan ve Moldova heyeti Küçükçekmece Belediyesi'nin Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi'ni ziyaret etti. Heyete Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Barış Barış Sert de eşlik etti. Eğitimcilerden oluşan Kırgızistan ve Moldova heyeti Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi'ne tam not verdi.

"Daha iyi ve güçlü bir Türkiye için"

Eğitim alanında gençlerin ve çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, "Biz geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımızın her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Çünkü onların iyi yetişmesi demek, bizim geleceğimizin iyi olması demek. Daha iyi ve güçlü bir Türkiye demek. Bu nedenle eğitim alanında her türlü yatırımı yapıyor ve gençlerimizi destekliyoruz" diye konuştu.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Küçükçekmece ilçesinde bulunan özel yetenekli çocuklara verdiği destekle diğer ilçelere örnek oluyor. Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ise ilk defa uygulanan açık sınıflı anaokulu olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve 6 üye belediyenin işbirliğiyle, Kırgızistan ve Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri'nde görev yapan anaokulu müdürleri ve kreş yöneticileri için "Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri Uzman Eğitim Programı" düzenlendi. Programın Türkiye ayağına Kırgızistan'dan " Roza Otunbayeva, 'nın Uluslararası Girişim Vakfı" Genel Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva, Oş İli Milli Eltr TV Genel Müdürü Aibek Musaev, At-Başı İlçesi Eğitim Bölümü Başkanı Duishonbek Dootkulov, Issık-Kul İli Eğitim Enstitüsü Metodoloji Bölümü'nden Elmıra Uzakova, Oş Toplum-Pedagoji Üniversitesi Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Zhypargul Sherbaeva, Narin Devlet Üniversitesi, Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Ilmira Shermatova, Moldova Gagavuz Yeri'nden ise belediye kreş müdürleri katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Kırgızistan, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek

Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi Göz Doldurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]