BELEDİYE ANONSLARI CEBE GİRDİ, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM OLDU - Son Dakika

BELEDİYE ANONSLARI CEBE GİRDİ, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM OLDU

TOKAT'ın Zile ilçesinde geliştirilen bir sistemle daha önce belediye ilan servisi tarafından yapılan sesli anonslar vatandaşın cep telefonuna otomatik gönderilerek, gürültü kirliliğine son verilecek.

TOKAT'ın Zile ilçesinde geliştirilen bir sistemle daha önce belediye ilan servisi tarafından yapılan sesli anonslar vatandaşın cep telefonuna otomatik gönderilerek, gürültü kirliliğine son verilecek.

Gelişen teknoloji ile vatandaşlarına daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen Zile Belediyesi, sesli anonsları mobil cihazlara gönderme hizmetini hayata geçirdi. Mobil uygulama ve belediyenin resmi web sayfasından hizmet veren uygulama ile vatandaş yapılan anonsları sesli olarak dinleyebiliyor. Gürültü kirliliğin önüne geçilmesini amaçlayan sistemle, belediye hoparlörüne olan ihtiyacın azaltılması planlanıyor.

Projeyi hazırlayan Yaşar Erkan İçen, "İlçedeki sesli anonslar sonrası telefonların kilitlendiğini gördüm. Birçok kişi yapılan ilanı anlamıyor, su veya elektrik kesinti saatini, yerini soruyordu. Cenaze ilanı olduğunu fark edenler ise kim olduğunu sormak için belediyeyi arıyordu. Daha önce 2 proje ödülü kazanmış bir kişi olarak buna bir çözüm üretmem gerekiyordu. Öncelikle bir araştırma yaparak böyle bir sistemin mevcut olmadığını gördüm. Ar-ge yaparak projeye 5 ay önce başladık. Yapmış olduğumuz yazılımı belediye anons sistemine entegre ederek yapılan sesli anonsların mobil uygulama ve web sayfasına otomatik gönderimini sağladık" dedi.

'YOĞUNLUKTAN SİSTEM KİLİTLENDİ'

Sistemin beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü belirten İçen, "Hedef kitlemiz başlangıçta ilçe halkıydı. 1 aylık süreç sonrasında sistemi anlık takip eden vatandaş sayısı çok aşırı arttı. Hesaba katmadığımız ilçe dışında yaşayan vatandaşlar da memleketlerinin sesli ilanlarını, özellikle cenaze ilanlarını takip etmeye başladı. Burada sunucunun trafik alanı dolduğu için 1 günlük bir kesinti yaşadık. Sonrasında kapasite artırımı yaparak sorunu çözdük. Yurt dışında yaşayan ilçe vatandaşları bile telefonundan anonsları takip ediyor" dedi.

Yazılım ve cihaz ile sesli anonsların otomatik gönderildiğini belirten İçen, "Yazılımı bize ait olan bu sistemde personelin uğraşmasına gerek kalmadan anons cihazına yapılan bağlantı ya da isteğe özel cihaz üzerinden manuel olarak sesli anons ilanı gönderimi yapılabiliyor. İlanların kontrolü dokunmatik ekranlı cihazımızdan personel tarafından yapabiliyor" diye konuştu.

Projeyle gürültü kirliliğinin azalacağını belirten İçen, " Türkiye'de ilk olan bu uygulamanın benzer çalışmaları mevcut aslında. Bir belediye SMS gönderimi yapmış. SMS maliyeti olan bir uygulama ve vatandaşın telefonunda sürekli gönderim düşürdüğünüzde rahatsız edici bir durum haline gelecektir. Yapmış olduğumuz mobil uygulama ile Android ve IOS mobil cihazlardan kolay kullanım sağladık. Ayrıca kişi bildirimlerden rahatsız olursa menüden kolay bir şekilde kapatarak, yapılan anonsları uygulamasını açarak istediği zaman dinleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

'3'NCÜ PROJE ÖDÜLÜ GELEBİLİR'

Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak ve öne çıkan uygulamaları ödüllendirmek için yapılan 12 ve 13&üncü eTürkiye (etr) ödüllerinde 2 proje ödülü bulunan İçen, "Yapmış olduğum ilk projem değil. 12'inci Etr ödüllerinde Artvin Belediyesi ile katıldığım 'Mezarlık Bilgi Sistemi' ve 13'üncü Etr'de Niksar Belediyesi ile 'Geçmişi Geleceğe Taşıyan Müze' projelerim de derece yaparak belediye başkanlarımla ödül aldık. Sesli anons yazılımı birçok belediyenin ihtiyacı olan önemli bir proje ve maliyeti de çok uygun. Gürültü kirliliğini ilerleyen süreçte ortadan kaldıracak uzun vadeli bir projeye imza attık diyebilirim. Bu da 3'üncü proje ödülüm olabilir" diye konuştu.

BELEDİYE ANONSLARI CEBE GİRDİ, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM OLDU

Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 08:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE ANONSLARI CEBE GİRDİ, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM OLDU - Son Dakika
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