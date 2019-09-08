Son Dakika Haberleri: Belediye araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak
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Belediye araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak

8 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Belediye araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları çerçevesinde yarın belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması kararlaştırıldı. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı toplu taşıma da kullanılan 197 otobüs, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk günü olan yarın, 06.00 ila 18.00 saatleri arasında vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Ekipler, yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak 6 adet ana hatta birer otobüs ilave edecek, kız ve erkek öğrenci yurtlarına 5'er adet ek otobüs seferi konulacak.


2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla otobüs seferlerinin güzergah ile hareket saatleri ise yeniden düzenlendi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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