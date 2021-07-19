BELEDİYE ARAZÖZÜNDEKİ SUYLA EĞLENCELİ SERİNLİK - Son Dakika

ADANA'da sıcaklardan bunalan çok sayıda çocuk, belediye arazözünden sıkılan tazyikli su ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

Yaz mevsiminde sarı sıcakların hakim olduğu kentte hava sıcaklığı 36 derece ölçülürken, serinlemek için çare arayanlar tatil bölgelerine akın ediyor. Ancak kentin güney bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocuklar, serinlemek için eğlenceli bir yöntem buldu.

İlçedeki Sinanpaşa Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çok sayıda çocuk, cadde ve sokaklarda sulama yapan Yüreğir Belediyesi'ne ait arazözün tazyikli suyuyla serinledi. Çevredeki bir vatandaş da çocukların eğlencesini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de 'Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın' notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntü çok sayıda beğeni aldı.