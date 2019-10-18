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Belediye atık su istatistikleri

1 saat önce

TRB1 Bölgesinde en fazla atık suyun Malatya'da deşarj edildiği öğrenildi.

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TRB1 Bölgesinde en fazla atık suyun Malatya'da deşarj edildiği öğrenildi.


Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, Malatya'da belediyeler tarafından 47,1 milyon metreküp atık su deşarj edildi. TRB1 Bölgesinde yer alan diğer il Elazığ'da belediyeler tarafından 38,6 milyon metreküp atık su deşarj edildi. Bingöl'de bu rakam 8,3 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Tunceli'de belediyeler tarafından 3,7 milyon metreküp atık su deşarj edildiği belirtildi.


Diğer yandan, ülkemizde belediyeler tarafından 4,8 milyar metre küp atık su deşarj edildiği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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