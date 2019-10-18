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Belediye Atıksu İstatistikleri açıklandı

2 saat önce

2018 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçları paylaşıldı.

Belediye Atıksu İstatistikleri açıklandı, System.String[]

2018 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçları paylaşıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Atıksu İstatistikleri'ni açıkladı. Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, belediyeler tarafından 4,8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Bin 399 belediyeden bin 357'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 4,8 milyar metreküp atıksuyun yüzde 46,9'u akarsuya, yüzde 40,7'si denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,4'ü göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.


Deşarj edilen atıksuların yüzde 88,3'ü arıtıldı


Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,8 milyar metreküp atıksuyun 4,2 milyar metreküp'ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 47,9'una gelişmiş, yüzde 27,6'sına biyolojik, yüzde 24,2'sine fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atıksuyun yüzde 45,1'i akarsuya, yüzde 44,5'i denize, yüzde 2,5'i baraja, yüzde 1,2'si göl-gölete, yüzde 0,3'ü araziye ve yüzde 6,4'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Arıtılan atıksuyun yüzde 2,3'ünün sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.


Atıksu arıtma işlemleri sonucunda 319 bin ton (kuru madde bazında) atıksu arıtma çamuru oluştuğu tespit edildi.


Kanalizasyon şebekesi ile belediye nüfusunun yüzde 90,7'sine hizmet verildi


Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payı yüzde 90,7 olarak tespit edildi. Atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise yüzde 78,7 olarak hesaplandı.


Deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 188 litre olarak hesaplandı


Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 188 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 262 litre, Ankara için 126 litre ve İzmir için 176 litre olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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