Belediye Bafra Kadın Emek Pazarı'nda çalışma gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Bafra Kadın Emek Pazarı'nda çalışma gerçekleştirdi - Son Dakika

Belediye Bafra Kadın Emek Pazarı'nda çalışma gerçekleştirdi

6 saat önce

Bafra Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda üreten kadınların daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla proje hayata geçirildi.

Belediye Bafra Kadın Emek Pazarı'nda çalışma gerçekleştirdi, System.String[]

Bafra Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda üreten kadınların daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla proje hayata geçirildi.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın önceki incelemelerinde sözünü verdiği proje, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanarak pazar sakinlerinin hizmetine sunuldu.


Hazırlanan stantların alana monte edilmesinin ardından eşi Asuman Kılıç ile pazarı ziyaret eden Kılıç, pazardaki stantların yerleştirilmesi ve sokağın boyanması ile bambaşka bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

İyi ve güzele dair her çalışmanın samimi gayreti içinde olduklarını vurgulayan Kılıç, "Üretime katkı sağlamak amacıyla özveri ile çalışan bayanlarımızı desteklemek bizlerin görevi. İlçemizde bulunan Kadın Emek Pazarımızda daha sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla proje yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bafra'mıza hayırlı olsun." dedi.


Ziyarete AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Hamit Kılıç, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:47 Piyanist İdil Biret, Avrasya Filarmoni Orkestrası'yla Zorlu PSM'de konser verdi
23:46 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
23:46 Hindistan, 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacak
23:46 Kırşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı
23:45 Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Bafra Kadın Emek Pazarı'nda çalışma gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]