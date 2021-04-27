Belediye bal üretiyor yoksullara dağıtıyor - Son Dakika

Halk Market uygulaması ile sosyal belediyecilik anlayışını değiştiren Odunpazarı Belediyesi, kırsal kalkınmaya yardımcı olmak için başlattığı ARIKÖY'ün de ballarını toplamaya başladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından arıcılık eğitiminin verildiği ARIKÖY'den hasadı gerçekleştirilen 532 kavanoz bal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Hak Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaş ve pandemiden dolayı dükkanını açamayan Odunpazarı esnafı, her ay yüzlerce ürün çeşidi arasından kendilerine ücretsiz olarak temin edilen Halk ve Esnaf Kart ile Halk Market'ten alışveriş yapıyor. Vatandaşların alış veriş yaptığı ürünler arasında ARIKÖY'de üretilen organik ballar da bulunuyor.